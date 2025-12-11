Мирошник: Киев и ЕС стремятся запутать процесс урегулирования с помощью фейков

Украина и Евросоюз пытаются "не оставить ни одного окна для того, чтобы просочился здравый смысл", подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Киев и ЕС стремятся максимально запутать процесс урегулирования при помощи фейков и манипуляций. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Они стремятся не оставить ни одного окна для того, чтобы просочился здравый смысл, максимально заполнить какими-то фейковыми либо манипулятивными посылами, которые просто запутают любого здравомыслящего человека, который пытается разобраться в этой истории", - сказал он.