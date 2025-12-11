Лавров проведет заседание комиссии ЕР по международному сотрудничеству

Оно состоится 18 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом состоится 18 декабря под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 декабря под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится очередное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом", - сообщила дипломат.

Она добавила, что участники заседания планируют обсудить вопросы укрепления электорального суверенитета России, международного сотрудничества в области его обеспечения, а также противодействия вмешательству в избирательные процессы в контексте предстоящих в 2026 году выборов в Государственную думу.