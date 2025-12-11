На пост мэра Красноярска подали документы три человека

Фамилии кандидатов неизвестны

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Три кандидата подали документы для выдвижения на пост мэра Красноярска. Об этом на прямой линии на краевом телеканале "Енисей" сообщил губернатор края Михаил Котюков.

Согласно процедуре, кандидатуры на пост мэра вносятся губернатором региона для утверждения депутатами горсовета.

"На сегодня прием заявок, что называется, завершен. По факту сейчас есть документы на троих кандидатов. Сейчас проходит изучение этих документов. Уже сейчас видим, что не по всем кандидатам пакет документов полный, соответственно, нет справок об имуществе, о доходах, а это важная составляющая работы муниципального руководителя. Поэтому в течение ближайших дней администрация губернатора проведет изучение документов, получит ответы от всех государственных органов, которые к этим документам имеют отношение, о том, что документы в порядке, информация не искаженная, а соответствующая действительности. И кандидатуры всех, кто пройдет эту проверку документально, будут внесены уже на рассмотрение городского совета депутатов города Красноярска", - сказал губернатор, добавив, что "предельный срок" предоставления кандидатов в горсовет - середина следующей недели. По его словам, краевые власти уложатся в эти сроки.

Также Котюков вновь заявил, что новый мэр Красноярска будет избран до конца 2025 года. Он не сообщил фамилии кандидатов. Ранее первый вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко сообщал, что партия "Единая Россия" согласовала председателя правительства края Сергея Верещагина кандидатом на пост мэра Красноярска. Сам губернатор сообщал журналистам, что планирует внести на рассмотрение горсовета двух кандидатов.

16 сентября городской совет депутатов Красноярска принял заявление об отставке мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки свыше 180 млн рублей и находящегося под стражей. В сентябре Котюков на прямой линии сообщал, что мэр Красноярска будет выбран до конца текущего года. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен замглавы города Роман Одинцов.

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня по обвинению в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 10 июня Басманный районный суд Москвы заключил Логинова под стражу.