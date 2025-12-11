Путин поговорил по телефону с Мадуро
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро по телефону обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре этого года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Н. Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления", - говорится в сообщении.
"Подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили развитие дружественных отношений РФ и Венесуэлы в русле договора о стратегическом сотрудничестве.