Захарова: Армения остается членом ОДКБ

Нет никаких препятствий для возобновления деятельности республики в организации, заявила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), никаких препятствий для возобновления ее активной полноценной работы нет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Армения остается полноправным членом ОДКБ, который сохраняет за собой все соответствующие права и обязательства. Препятствий для возобновления активной, нормальной, полноценной работы партнеров в организации нет абсолютно никаких", - указала она.

При этом дипломат подчеркнула, что заявления Еревана о некой заморозке его участия в организации являются ничем иным, как "словесной эквилибристикой, потому что такая форма в нормативно-правовой базе объединения просто не предусмотрена".

"В соответствии с уставом ОДКБ, любое государство, которое входит в ее состав, вправе выйти из организации в установленном порядке, - напомнила Захарова. - В случае же невыполнения государством своих обязательств в рамках организации, в частности при задолженности перед бюджетом ОДКБ в течение двух лет, в его отношении могут быть применены приостановление права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках ОДКБ, а также лишение права голоса в органах организации до полного погашения задолженности".

"Собственно, опять же, это не изобретение ОДКБ, аналогичные же подходы действуют и в организациях системы ООН", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре прошлого года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.