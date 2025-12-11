Захарова: РФ надеется, что США удержатся от полноформатного конфликта с Венесуэлой

Конфронтация грозит непредсказуемыми последствиями, указала дипломат

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что США удержатся от полноформатного конфликта с Венесуэлой, который грозит непредсказуемыми последствиями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, который грозит обернуться непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария", - отметила дипломат.

О конфликте Вашингтона и Каракаса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях. 10 декабря он подтвердил, что американские вооруженные силы начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.