Захарова отметила интенсивный характер официальных контактов между РФ и Сирией

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Дамаск для Москвы является традиционно важным партнером в регионе Ближнего Востока

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Официальные контакты между Россией и Сирией в настоящее время носят интенсивный характер. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Сирия для РФ является традиционно важным партнером в регионе Ближнего Востока. "История двусторонних отношений насчитывает не один десяток лет, и на протяжении всего этого времени связи между странами носили взаимовыгодный характер, основывались на принципах дружбы, уважения, учета интересов друг друга, - подчеркнула дипломат. - Россия всегда приходила на помощь сирийскому народу, когда он в этом нуждался. Мы видим, что сейчас сирийцам также требуется поддержка, прежде всего в деле восстановления народного хозяйства, которое серьезно пострадало в результате затяжного внутреннего военно-политического кризиса. Готовы оказывать такое содействие. Российские компании обладают необходимыми для этого возможностями, опытом".

"В настоящее время официальные контакты между нашими странами носят интенсивный характер. Налажен регулярный делегационный обмен. 15 октября, например, в Москве состоялись переговоры президента Российской Федерации [Владимира Путина] и президента Сирии [на переходный период Ахмеда аш-Шараа], - напомнила Захарова. - По их итогам был подтвержден обоюдный настрой на развитие многопланового двустороннего взаимодействия в новых условиях".

Дипломат отметила, что в соответствии с достигнутым пониманием 28 октября в Москве было проведено заседание постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "А в период с 15 по 19 ноября российская делегация во главе с сопредседателем межправкомиссии, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации господином [Иреком] Файзуллиным посетила Сирию, и в ходе состоявшихся контактов представители российских и сирийских ведомств наметили ориентиры для дальнейшей совместной работы по целому ряду перспективных направлений. А диалог с участием профильных ведомств, экономических операторов двух стран будет продолжен", - подчеркнула дипломат.