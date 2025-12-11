Оверчук: Армении придется выбрать между ЕАЭС и ЕС

Они несовместимы друг с другом, заявил вице-премьер РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Армения на каком-то этапе должна окончательно определиться между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), они несовместимы друг с другом. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Что же касается сближения Армении с Европейским союзом, то здесь мы многократно об этом говорили. Мы считаем, что членство в двух интеграционных объединениях одновременно несовместимо. И на каком-то этапе народу Армении придется сделать соответствующий выбор. Это выбор народа Армении", - сказал он.

Оверчук отметил, что в экономической сфере в этом году отмечается падение товарооборота между РФ и Арменией. "Если говорить о взаимотоварообороте в прошлом году, как вы помните, товарооборот между нашими странами составлял $15,4 млрд. В этом году, очевидно, он минимум будет на уровне $6 млрд, то есть это очень заметное падение", - продолжил вице-премьер.

"Российский бизнес, конечно же, начал с осторожностью относиться к работе с Арменией. Хотя в целом у нас хорошие контакты сохраняются", - заключил Оверчук.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Ранее Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.