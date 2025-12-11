Захарова опровергла слова премьера Молдавии об отсутствии аккредитации у посла РФ

По словам официального представителя МИД РФ, Кишинев грубо нарушает Венскую конвенцию, более года не принимая оригиналы верительных грамот у Олега Озерова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Посол России в Молдавии Олег Озеров имеет аккредитацию и осуществляет свои функции в соответствии с Венской конвенцией, несмотря на утверждения молдавского премьер-министра Александра Мунтяну. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 октября 2024 года Олег Озеров передал копию верительных грамот в Министерство иностранных дел Молдавии. Он получил аккредитационную карточку и осуществляет свои функции в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, - сказала Захарова. - По всей видимости, господин Мунтяну имел в виду, что посол пока не вручил оригинал верительных грамот главе государства. А это не вина посла Озерова. Соответствующая церемония уже больше года откладывается как раз молдавскими властями".

"Послы других государств, которые прибыли в Молдавию после Озерова, оригиналы верительных грамот вручили. Это как раз и есть грубое нарушение Кишиневом Венской конвенции, которая устанавливает строгую очередность вручения грамот, которая определяется датой и даже часом прибытия послов", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Вы знаете, я бы очень хотела, чтобы премьер-министр Мунтяну об этом что-нибудь знал, - теперь он может узнать, мы ему рассказали, - и обязательно прокомментировал, - отметила дипломат. - Может быть, для него станет открытием, что вообще такое есть - Венские конвенции. Это же надо теперь премьеру-министру Мунтяну задать вопрос, может быть, даже в письменном виде к президенту [Майе] Санду, как так получилось, что она нарушает Венскую конвенцию и позорит Молдавию в очередной раз".