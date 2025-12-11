По итогам заседания Евразийского межправсовета принято два документа

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Участники заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), прошедшего 11 декабря в Доме правительства РФ, подписали два документа.

В числе подписанных документов - решение "О внесении изменений в решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2025 г. № 101 "О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении графитированных электродов, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС", в также распоряжение, определяющее место и время проведения очередного заседания ЕМПС.

В мероприятии в том числе приняли участие премьеры России - Михаил Мишустин, Белоруссии - Александр Турчин, Армении - Никол Пашинян, Казахстана - Олжас Бектенов, Киргизии - Адылбек Касымалиев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Межправительственный совет является органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящим из глав правительств государств-членов. В компетенцию ЕМПС входят в том числе вопросы реализации и контроля за исполнением Договора о ЕАЭС и решений Высшего Евразийского экономического совета.