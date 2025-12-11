Захарова: на Западе должны понимать последствия возможного изъятия активов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Страны Запада должны понимать последствия в случае изъятия замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ об отказе Токио от предложения стран Европейского союза экспроприировать замороженные российские активы.

"Даже путем разрушения основ благосостояния граждан и бизнеса Европейского союза, а также всей глобальной финансовой системы они готовы это сделать, им все равно, они просто действуют самоубийственно. Мы рассчитываем, что и на Западе многие объективно расценивают реальность и эвентуальные последствия экспроприации Еврокомиссией чужих суверенных резервов. В частности, подобные шаги неизбежно скажутся на стабильности еврозоны, на привлекательности юрисдикиции ЕС для иностранных инвесторов, прежде всего из азиатских и ближневосточных стран", - сказала она.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий сообщило, что Япония отказалась от предложения ЕС экспроприировать замороженные российские активы на сумму примерно $30 млрд. Также отмечалось, что министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что Япония не вправе распоряжаться российскими активами по юридическим причинам. Позже агентство Kyodo сообщило, что министерство финансов Японии всесторонне отрицает достоверность данных сообщений.

По словам Захаровой, из комментариев официального Токио не следует, что Япония кардинально изменила позицию по вопросу украденных российских активов. Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно предупреждала всех, и в частности японскую сторону, что вовлечение в нелегитимные эксперименты с суверенными активами РФ будут рассматриваться как соучастие в воровстве и преступлениях киевского режима. "Говорить о позитивных намерениях Токио в этом вопросе, мне кажется, просто преждевременно. Нет никаких в этом смысле сигнальных шагов", - указала дипломат.

"Реакция Токио - это очередное наглядное подтверждение того, что продвигаемая Еврокомиссией инициатива по воровству, грабежу наших суверенных резервов носит абсолютно незаконный характер. Это понимают и остальные государства Европейского союза, которые продолжают не только высказываться, но и оказывать явное сопротивление подобным противоправным подходам", - указала она.

Она подчеркнула, что такие действия неизбежно повлекут жесткие практические контрмеры, в том числе асимметричные, и ответственность за все негативные последствия для мировой экономики будут нести инициаторы данной мошеннической схемы. "Еврокомиссия пытается создать видимость правомерности хищения российских средств, вовлечь страны "семерки" в свои противоправные схемы. Вместе с тем далеко не все западники разделяют вот этот вот просто антизаконный настрой евробюрократии, потому что они боятся экономических и репутационных рисков. Потому что они понимают, что действительно весь мир следит, как их втягивают в круговую поруку по совершению преступления", - продолжила Захарова.