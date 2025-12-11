Посольство РФ в Канаде: проигравший не может диктовать условия по Украине

Российские дипломаты прокомментировали слова канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости "прекращения огня" в украинском конфликте

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Оттаве констатировало, что проигравшая сторона не может диктовать условия урегулирования конфликта на Украине.

"Проигравшие не выбирают", - подчеркнуло российское диппредставительство в X. В качестве иллюстрации опубликовано изображение смеющегося медведя с российским флагом. Так российские дипломаты прокомментировали сообщение посольства ФРГ в Канаде в этой же соцсети. В нем приводятся слова канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости "прекращения огня" на Украине. По его утверждению, "решение должно обеспечивать защиту интересов европейской безопасности". "Никакого мира за счет ЕС или НАТО, никаких договоренностей без нас", - добавил Мерц.

Как заявил в конце ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Европа сама себя отстранила от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности.

Переговоры по урегулированию на Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

8 декабря Владимир Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.