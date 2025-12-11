Захарова назвала спекуляциями публикации о выходе США из НАТО

Официальный представитель МИД РФ заявила, что альянс остается для Вашингтона выгодной "дойной коровой"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Публикации о выходе США из НАТО выглядят как необоснованные спекуляции, Североатлантический альянс остается для Вашингтона выгодной "дойной коровой". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно давали оценку таким утечкам западных СМИ, которые посвящены различным аспектам украинского кризиса. Я думаю, это очередная придуманная история или спекуляция. Тем более, указанное издание [Financial Times] было замечено неоднократно. Мне кажется, США будут не отходить от НАТО, а наоборот, подходить к странам - членам НАТО с очередными какими-нибудь финансовыми, экономическими интересами по сбору средств", - сказала дипломат.

По ее словам, Североатлантический альянс для США "теперь просто механизм получения колоссальных сумм, которые определяются в процентах от ВВП соответствующих стран". "Куда же они будут отходить? Кто же от такой дойной коровы откажется? Я не знаю, зачем и почему у этого издания такая статья вышла, не знаю, на чем они основываются. Но не вижу повода и не вижу подтверждения этому", - констатировала Захарова.