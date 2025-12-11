Посольство РФ в Бельгии: НАТО и ЕС готовятся к масштабному конфликту с Россией

Европейские власти и представители альянса постоянно обостряют ситуацию, отметили в диппредставительстве

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Руководство НАТО и ЕС постоянно обостряет ситуацию и ведет подготовку к широкомасштабному конфликту с Россией. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Бельгии, комментируя заявления генсека НАТО Марка Рютте.

"Не Москва, а руководство НАТО и ЕС постоянно обостряет ситуацию и ведет подготовку к широкомасштабному конфликту с нашей страной. Расцениваем высказывания генсека НАТО Рютте 11 декабря, что альянс - следующая цель России, и война придет в каждый дом, как абсолютно безответственные и крайне провокационные", - заявили в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули стремление партии войны в Брюсселе "продать населению безудержный рост военных расходов и милитаризацию экономик в ущерб социально-экономическому благополучию, оправдать продолжающуюся накачку вооружениями и техникой отступающих ВСУ и любым способом помешать предпринимаемым администрацией президента США Дональда Трампа усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса".