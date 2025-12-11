Постпредство РФ при ООН: Россия готова помогать Африке в укреплении безопасности

Особое значение российская сторона придает сотрудничеству в противодействии терроризму

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Россия готова делиться с Африкой своим опытом в сфере противодействия терроризму и оказывать содействие укреплению безопасности на континенте. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"Комплексный характер вызовов, с которыми сталкивается субрегион, требует согласованных подходов. Особое значение придаем региональному сотрудничеству в противодействии терроризму. По-прежнему вызывает обеспокоенность сохраняющийся разрушительный потенциал "Боко Харам" и активность группировок, связанных с ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ТАСС), - сказала она на заседании Совета Безопасности по ситуации в Центральной Африке. - Готовы делиться с африканцами своим опытом и экспертизой в сфере контртеррора, оказывать содействие в укреплении безопасности на континенте. Открыты для реализации совместных проектов по борьбе с террористической угрозой. Продолжим предоставлять африканским коллегам необходимую техническую помощь".

Евстигнеева также отметила, что Россия продолжит поддерживать деятельность структур ООН в регионе и оказывать государствам Центральной Африки необходимое содействие на двусторонней основе.