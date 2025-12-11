ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Камчатке назначили врио первого вице-губернатора

Им стал Павел Ясевич
Редакция сайта ТАСС
22:06

Врио первого вице-губернатора Камчатского края Павел Ясевич

© Официальная страница Правительства Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Павел Ясевич назначен врио первого вице-губернатора на Камчатке, он сменил Сергея Нехаева, который занимал эту должность более пяти лет, сообщается на сайте краевого правительства.

"Распоряжением губернатора Камчатского края на должность врио первого вице-губернатора назначен Павел Ясевич. Его кандидатура также будет внесена на согласование в краевой депутатский корпус для утверждения в должности первого вице-губернатора на постоянной основе. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос на внеочередной сессии", - говорится в сообщении.

С 2020 года Ясевич живет и работает в Камчатском крае, до ноября 2025 года занимал должность заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы внутренней политики. На этом посту он координировал и контролировал деятельность министерства по внутренней политике и развитию Корякского округа, министерства по делам молодежи и министерства спорта.

С 2020 года должность вице-губернатора занимал Нехаев. 

