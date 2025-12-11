Путин прибыл в Ашхабад

Президент проведет несколько встреч и примет участие в форуме в честь Международного года мира и доверия

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом. Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в аэропорту Ашхабада.

Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.

У президента РФ намечена на 12 декабря обширная программа. Помимо участия в мероприятиях форума в честь Международного года мира и доверия, который отмечается ООН, у Путина запланированы двусторонние встречи.

Кремль уже подтвердил переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посольство Ирана сообщало о планах президента этой страны Масуда Пезешкиана встретиться с российским лидером. В то же время в Ашхабаде будут присутствовать, помимо хозяина форума туркменского президента Сердара Бердымухамедова, президенты Армении, Ирака, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.