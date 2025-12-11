Путин передвигается по Туркмении на лимузинах Aurus
Редакция сайта ТАСС
11 декабря, 23:39
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, прибывший в Туркмению, передвигается на российских лимузинах Aurus Senat, передает корреспондент ТАСС.
Читайте также
История визитов Путина в Туркменистан. Главные события и договоренности
Несмотря на традиционный белый цвет официальных автомобилей в Ашхабаде, который используют в том числе полиция, посольства и общественный транспорт, президент РФ сохраняет приверженность к черным Aurus, которые прибыли с главой государства из Москвы.