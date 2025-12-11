Путин передвигается по Туркмении на лимузинах Aurus

Президент РФ сохраняет приверженность к черным автомобилям, которые прибыли с ним из Москвы

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, прибывший в Туркмению, передвигается на российских лимузинах Aurus Senat, передает корреспондент ТАСС.

Несмотря на традиционный белый цвет официальных автомобилей в Ашхабаде, который используют в том числе полиция, посольства и общественный транспорт, президент РФ сохраняет приверженность к черным Aurus, которые прибыли с главой государства из Москвы.