Шойгу: попытки создать "восточное НАТО" противоречат стабильности в странах АТР

Секретарь СБ также рассказал, что на встречах с руководством Лаоса затрагивались "вопросы, касающиеся активной милитаризации региона - Японии, Тайваня, Филиппин"

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ВЬЕНТЬЯН, 12 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что попытки создания "восточного НАТО" противоречат сложившейся системе стабильности и безопасности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Попытки создания разного рода новой архитектуры, а если говорить точнее - восточного НАТО, не могут нас устраивать, противоречат духу, который был создан в регионе", - сказал Шойгу на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Секретарь СБ сообщил, что на встречах с руководством Лаоса обсуждались "вопросы, касающиеся активной милитаризации региона - Японии, Тайваня, Филиппин". "Мы еще и еще раз подтверждаем, что мы всячески поддерживаем асеаноцентричную модель и архитектуру безопасности, которая выстроена давно и показала свою работоспособность и эффективность", - указал Шойгу.