Путин возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении

Мероприятие открыло рабочую программу президента России

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, прибывший в Ашхабад, в торжественной обстановке возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении. Это протокольное мероприятие открывает рабочую программу российского лидера.

Вместе с российским лидером в церемонии возложения венка приняли и другие высокопоставленные участники предстоящего международного форума, посвященного Международному году мира и доверия. В частности, среди других лидеров, возложивших венок был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Ирака Абдель Латиф Рашид.

Монумент представляет собой 95-метровую башню. Это своеобразная отсылка к 1995 году, когда был закреплен нейтралитет страны. Конструкция зиждется на трех пилонах, образующих таган - туркменскую подставку для очага, символизирующую прочность государства. Пилоны связаны между собой дисками и кольцами разного диаметра и толщины, на которых расположены обзорные площадки.

Путин посещает Туркмению в знаменательную для страны дату: 12 декабря республика отмечает 30-летие провозглашения постоянного нейтралитета и его закрепления резолюцией Генассамблеи ООН.

В эти дни в туркменской столице проходит международный форум, посвященный как годовщине, так и Международному году мира и доверия, которым ООН был объявлен 2025 год при активном участии Ашхабада. Темой пленарного заседания, в котором примет участие и президент России, стало "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". Кроме того, на форуме пройдут еще три сессии - "Нейтралитет, мир и доверие как основа устойчивого международного сотрудничества", "Взаимосвязь между миром и устойчивым развитием" и "Культура мира и диалога: образование, молодежь и гуманитарное взаимодействие".

После мероприятий форума у Путина запланировано множество двусторонних встреч. Кремль анонсировал переговоры с президентами Ирака Абделем Латифом Рашидом, Ирана Масудом Пезешкианом, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.