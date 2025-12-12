ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика
Трансляция

Путин участвует в форуме мира и доверия в Туркменистане. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly
Редакция сайта ТАСС
05:24
Эфир

Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, приуроченных к Форуму международного мира и доверия, а также к Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, которые проходят 12 декабря в Ашхабаде.

На полях форума у российского лидера также запланированы двусторонние встречи с главами зарубежных государств. 

Путин заявил, что российские компании намерены реализовывать новые инвестиционные проекты в Туркмении. 

Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссия