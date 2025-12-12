Трансляция

Путин участвует в форуме мира и доверия в Туркменистане. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, приуроченных к Форуму международного мира и доверия, а также к Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, которые проходят 12 декабря в Ашхабаде.

На полях форума у российского лидера также запланированы двусторонние встречи с главами зарубежных государств.

Путин заявил, что российские компании намерены реализовывать новые инвестиционные проекты в Туркмении.