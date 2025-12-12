Путин: ООН достойно выполняет возложенную на нее миссию

Организация является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов, отметил российский лидер

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций, созданная 80 лет назад, по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и зачастую является единственным механизмом, обеспечивающим баланс интересов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

"Созданная 80 лет назад она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов, - указал российский лидер, - И что главное, находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех сторон".