Путин: ООН достойно выполняет возложенную на нее миссию
05:36
обновлено 05:50
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций, созданная 80 лет назад, по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и зачастую является единственным механизмом, обеспечивающим баланс интересов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.
"Созданная 80 лет назад она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов, - указал российский лидер, - И что главное, находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех сторон".