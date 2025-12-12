Трансляция

Путин провел двусторонние встречи в Ашхабаде. Видеотрансляция завершена

Российский лидер встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с зарубежными лидерами на полях Форума международного мира и доверия в Ашхабаде.

Российский лидер встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Путин передал наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Пезешкиан в свою очередь поблагодарил президента РФ за поддержку внешнеполитической позиции исламской республики на мировой арене. Путин отметил, что Москва и Тегеран находятся в плотном контакте по всем международным вопросам, включая иранскую ядерную программу.

В Ашхабаде проходит Форум международного мира и доверия, посвященный 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.