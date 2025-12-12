Песков: РФ приветствует желание Турции содействовать урегулированию на Украине

Лидеры центральноазиатских стран, которые приняли участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, практически не затрагивали украинскую тематику в своих выступлениях, отметил представитель Кремля

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует желание Турции оказывать содействие мирному урегулированию на Украине.

"Турецкий президент [Реджеп Тайип Эрдоган], выступая, говорил о готовности и желании Турции дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному процессу [на Украине], что приветствуется нашей страной", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что лидеры центральноазиатских стран, которые приняли участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, практически не затрагивали украинскую тематику в своих выступлениях.