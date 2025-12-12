У Кремля нет информации о встрече Трампа с представителями Украины и ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "США еще не решили"

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Москве неизвестно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Евросоюза, у Кремля такой информации нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, будет ли она (встреча Трампа с представителями Украины и ЕС - прим. ТАСС) или не будет, США еще не решили. У нас такой информации нет", - сказал Песков журналистам.

На просьбу уточнить, каковы ожидания Москвы от этой встречи, пресс-секретарь вновь отметил, что российской стороне неизвестно, будет ли она.

"Кто с кем встречается? Вы хотите сказать, что Трамп принял решение, что он летит в Европу, да? Читайте новости", - посоветовал Песков.