Кремль не получал скорректированный после контактов США и Украины мирный план

Идет активный мозговой штурм, сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Москва пока не видела откорректированных после контактов Вашингтона с Киевом версий американских проектов урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Пока после всех этих рабочих переговоров [США] с Украиной нам должны показать бумаги. Идет активный мозговой штурм. Откорректированных версий американских проектов мы не видели", - сказал представитель Кремля.