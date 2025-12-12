Сенатор Елена Писарева стала секретарем новгородского отделения "Единой России"

Она сменила на этом посту бывшего губернатора региона Андрея Никитина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Сенатор Елена Писарева избрана новым секретарем Новгородского регионального отделения партии "Единая Россия". За Писареву единогласно проголосовали делегаты региональной партийной конференции, в которой приняли участие более 80 человек, передает корреспондент ТАСС.

Писарева сменила на этом посту бывшего губернатора региона Андрея Никитина, который в июле 2025 года был назначен министром транспорта РФ. Как сообщили в пресс-службе партии, в начале декабря решением президиума генсовета "Единой России" были приостановлены полномочия Никитина в качестве секретаря в связи с добровольным сложением полномочий. Врио секретаря реготделения была назначена зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре РФ Елена Писарева. Ее кандидатура была одобрена председателем партии Дмитрием Медведевым. На пост также претендовал депутат думы Великого Новгорода Алексей Митюнов. По итогам голосования секретарем была избрана Писарева.

"Благодарю команду "Единой России" за оказанное доверие и поддержку. Вместе с жителями области единым фронтом мы продолжим выступать за развитие всех уровней региональной инфраструктуры - от производственной до социальной, за участие молодежи в жизни региона. Впереди много работы, но вместе мы сможем добиться поставленных целей", - сказала Писарева.

Писарева возглавляла региональное отделение партии с 2012 по 2018 год. До перехода в Совет Федерации в течение десяти лет занимала пост председателя Новгородской областной думы. В настоящее время является заместителем председателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

"Ваше избрание является ярким свидетельством доверия, оказанного партийным активом, и признанием многолетней плодотворной работы на благо нашего региона. Перед нами стоят амбициозные цели и ответственные задачи. Уверен, что мы продолжим активно работать над укреплением позиций, реализации национальных проектов. <...> Ваша способность находить конструктивные решения, выстраивать эффективное взаимодействие с органами власти, общественными организациями и жителями области является залогом успешной реализации намеченных планов", - отметил глава региона Александр Дронов.

Писарева также координирует федеральный партийный проект "Женское движение Единой России" в Новгородской области. Команда проекта проводит духовно-просветительскую работу, направленную на повышение рождаемости, популяризацию образа многодетной семьи, ценности материнства, отцовства и детства, повышение женской социальной и деловой активности, обеспечение безопасности детей на транспорте и инфраструктурных объектах. Совместно с женскими общественными организациями занимается сбором гуманитарных грузов для отправки в зону специальной военной операции.