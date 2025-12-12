Патрушев подчеркнул важность организации морских советов в Донбассе и Новороссии

Председатель Морской коллегии попросил Управление президента по вопросам национальной морской политики оказать помощь новым приморским субъектам России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев обратил особое внимание на организацию работы морских советов в Донбассе и Новороссии.

"Особенное внимание хочу обратить на необходимость организации работы морских советов на новых территориях России. Морская коллегия готова оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе", - указал он.

В связи с этим Патрушев попросил Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики оказать помощь новым приморским субъектам России, а регионы, в которых уже налажена работа морских советов, - поделиться опытом.

"Полагаю, что с учетом природно-географических и климатических условий, а также задач национальной морской политики на региональных направлениях морские советы должны сосредоточить свои усилия на комплексном анализе и формировании предложений по развитию морского потенциала региона", - резюмировал помощник президента.

Помимо этого, по словам Патрушева, морские советы должны играть ключевую роль в мониторинге и информационно-аналитическом обеспечении реализации национальной морской политики на региональных направлениях.