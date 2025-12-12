ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика
Статья

"Грандиозное жульничество" ЕС и возможный визит Путина в Турцию. Заявления Пескова

Редакция сайта ТАСС
11:50

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Ашхабаде отметили отсутствие в отношениях двух стран существенных проблем, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также они уделили значительное внимание ситуации вокруг замороженных в Европе российских активов.

ТАСС собрал основные заявления представителя Кремля.

О прошедших переговорах Путина и Эрдогана

  • Путин и Эрдоган в ходе встречи в Ашхабаде отметили, что в отношениях двух стран "существенных проблем нет".
  • Лидеры продолжили общение "уже совсем в узком составе", без делегаций.
  • Многоплановость и диверсифицированность российско-турецких отношений позволяет справляться с "давлением третьих стран" и трудностями на международной арене.
  • Путин и Эрдоган обстоятельно обменялись мнениями по Украине.

О возможных встречах в будущем

  • Путин и Эрдоган имеют взаимные "постоянно действующие приглашения" приехать в Турцию и в Россию соответственно.
  • Визит Путина в Турцию состоится при возможности, но лидеры двух стран "не страдают дефицитом общения".

О попытке ЕС присвоить российские активы

  • Действия Евросоюза, направленные на конфискацию замороженных российских активов, приведут к слому Бреттон-Вудской системы "и всех основ и принципов международной финансовой системы".
  • Путин обсудил с Эрдоганом попытки ЕС устроить "грандиозное жульничество" с российскими активами.
  • Лидеры двух стран уделили достаточно значительное внимание ситуации вокруг замороженных в Европе российских активов.
 
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич