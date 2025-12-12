Статья

"Грандиозное жульничество" ЕС и возможный визит Путина в Турцию. Заявления Пескова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Ашхабаде отметили отсутствие в отношениях двух стран существенных проблем, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также они уделили значительное внимание ситуации вокруг замороженных в Европе российских активов.

ТАСС собрал основные заявления представителя Кремля.

О прошедших переговорах Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган в ходе встречи в Ашхабаде отметили, что в отношениях двух стран "существенных проблем нет".

Лидеры продолжили общение "уже совсем в узком составе", без делегаций.

Многоплановость и диверсифицированность российско-турецких отношений позволяет справляться с "давлением третьих стран" и трудностями на международной арене.

Путин и Эрдоган обстоятельно обменялись мнениями по Украине.

О возможных встречах в будущем

Путин и Эрдоган имеют взаимные "постоянно действующие приглашения" приехать в Турцию и в Россию соответственно.

Визит Путина в Турцию состоится при возможности, но лидеры двух стран "не страдают дефицитом общения".

О попытке ЕС присвоить российские активы