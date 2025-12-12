"Грандиозное жульничество" ЕС и возможный визит Путина в Турцию. Заявления Пескова
11:50
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Ашхабаде отметили отсутствие в отношениях двух стран существенных проблем, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также они уделили значительное внимание ситуации вокруг замороженных в Европе российских активов.
ТАСС собрал основные заявления представителя Кремля.
О прошедших переговорах Путина и Эрдогана
- Путин и Эрдоган в ходе встречи в Ашхабаде отметили, что в отношениях двух стран "существенных проблем нет".
- Лидеры продолжили общение "уже совсем в узком составе", без делегаций.
- Многоплановость и диверсифицированность российско-турецких отношений позволяет справляться с "давлением третьих стран" и трудностями на международной арене.
- Путин и Эрдоган обстоятельно обменялись мнениями по Украине.
О возможных встречах в будущем
О попытке ЕС присвоить российские активы
- Действия Евросоюза, направленные на конфискацию замороженных российских активов, приведут к слому Бреттон-Вудской системы "и всех основ и принципов международной финансовой системы".
- Путин обсудил с Эрдоганом попытки ЕС устроить "грандиозное жульничество" с российскими активами.
- Лидеры двух стран уделили достаточно значительное внимание ситуации вокруг замороженных в Европе российских активов.