Посольство в Гааге: угроза для Европы исходит не от России

Безответственные политики представляют настоящую угрозу для Европы, заявили в посольстве РФ в Нидерландах

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 12 декабря. /ТАСС/. Безответственные политиков, а не Российская Федерация представляют настоящую угрозу для Европы. Об этом заявили в посольстве РФ в Нидерландах в ответ на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что альянс якобы станет "следующей целью" Москвы.

"Россия не представляет угрозы для Европы или Нидерландов - угрозу представляют безответственные политики. Вместо того, чтобы работать над реальными долгосрочными решениями, они предпочитают разжигать войну, блокировать миротворческие усилия и запугивать собственный народ", - говорится в сообщении дипмиссии в X.

Соответствующее обвинение было выдвинуло Рютте в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз заявляла, что страны ЕС и НАТО намеренно придумывают и раздувают миф о "российской угрозе", чтобы отвлечь собственное население от проблем в экономике. Она подчеркивала, что проблемы в экономике Евросоюза достигли масштабов катастрофы, и вызваны они прежде всего влиянием вводимых Западом антироссийских санкций.

В новость внесены изменения (15:38 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - секретаря НАТО.