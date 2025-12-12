Захарова прокомментировала проверки и ограничения против ее тезки в Италии

Официальный представитель МИД РФ удивилась тому, что женщина столкнулась с трудностями при обращении в банки и государственные структуры, не находясь под контролем властей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отвратительной повседневную русофобию в Италии и систематические усилия по разрыву связей с Россией. В качестве примера дипломат привела сообщения о том, что ее тезка и однофамилица, проживающая в Италии, сталкивается с дополнительными проверками со стороны местных властей и задержкой зарплаты из-за санкций ЕС против дипломата.

"Банки закрывают счета, принадлежащие российским гражданам или просто русским. Или людям с русскими фамилиями или именами. Я слышала историю об одной женщине с такими же фамилией и именем, как у меня. Ее зовут тоже Мария Захарова. И она столкнулась с ужасным обращением со стороны так называемых европейских властей просто потому, что у нее такая же, как у меня, фамилия", - сказала она на вебинаре Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) в формате открытого диалога.

Дипломат удивилась тому, что женщина столкнулась с трудностями при обращении в банки и государственные структуры, не находясь под контролем властей. "Она лично не находится под санкциями, но из-за того, что я нахожусь под санкциями ЕС, она практически каждый день сталкивается со многими проблемами с банковскими системами и так далее", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Мы становимся свидетелями отвратительной тенденции, когда внешнеполитические решения подпитывают повседневную русофобию, выражающуюся в тотальной демонизации нашей страны. Преднамеренные и систематические усилия по разрыву гуманитарных и человеческих связей особенно поразительны", - отметила Захарова.

Global Fact-Checking Network (GFCN) объединяет экспертов и фактчекинговые организации по всему миру. Ассоциация учреждена информационным агентством ТАСС, АНО "Диалог регионы" и "Мастерской новых медиа" в 2025 году для борьбы с дезинформацией. На данный момент более 95 иностранных журналистов, расследователей и организаций из 47 стран уже сотрудничают с GFCN, взаимодействуя в области проверки фактов.