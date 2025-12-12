Депутат Ивлев призвал ООН отреагировать на попытки Киева ударить по химпредприятиям РФ

Парламентарий добавил, что удар беспилотника по таким объектам грозит выбросом химических веществ, что влечет за собой заражение воды, загрязнение почвы, создание долговременной угрозы жизни людей

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Мировая общественность и ООН должны отреагировать на попытки киевского режима применить беспилотники по химическим предприятиям в России. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что в России предотвратили попытки ВСУ ударить по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь, имеющим вещества первого класса опасности.

"Попытки киевского режима нанести удары по российским химическим предприятиям, тем более вдали от линии фронта - это не только угроза техногенной катастрофы, но и экологический супертерроризм против мирных граждан, животного мира и окружающей среды. Ради достижения политических целей, на берегах Днепра, под руководством инструкторов стран Западной Европы, не щадят даже природу. Мировая общественность, прежде всего Ассамблея ООН по окружающей среде, должна среагировать на этот беспредел киевского режима", - сказал Ивлев.

Депутат добавил, что удар беспилотника по таким объектам грозит выбросом химических веществ, что влечет за собой заражение воды, загрязнение почвы, создание долговременной угрозы жизни людей - образуются трудноустранимые последствия.