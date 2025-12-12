Медведев предложил объявить 2026-й в ЕР Годом местных отделений партии

Во время федеральной избирательной кампании "Единая Россия" продолжит укреплять базовые структуры партии, отметил ее председатель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Генсовета "Единой России" предложил объявить 2026 год Годом местных отделений партии.

По его словам, во время федеральной избирательной кампании "Единая Россия" продолжит укреплять базовые структуры партии.

"Теперь можем сосредоточиться и на местных отделениях, они координируют работу, с одной стороны, первичек, соответственно, муниципальных депутатов, а с другой стороны - взаимодействуют с центром. Таким образом мы формируем слаженные команды, которые и должны привести нас к известному результату (победе на выборах - прим. ТАСС) в 2026 году. Поэтому я предлагаю объявить следующий год Годом местных отделений партии "Единая Россия", - сказал Медведев.