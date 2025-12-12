Якушев: единороссам принадлежит 75,89% мандатов во всех заксобраниях в России

Секретарь генсовета партии отметил, что В=в представительных органах муниципальных образований присутствие единороссов составляет 84%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 75,8% мандатов во всех законодательных органах регионов РФ принадлежит представителям "Единой России". Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, в представительных органах муниципальных образований присутствие ЕР еще выше - 84%.

"Единая Россия" представлена во всех законодательных органах регионов. Мы видим, что мы здесь доминируем, лишь 24,11% мандатов принадлежат депутатам от других партий. Их распределение также понятно - лидирует КПРФ, остальные заметно ниже", - отметил Якушев в ходе выступления на заседании генсовета партии.

Он представил данные, согласно которым единороссам принадлежит 75,89% мандатов во всех законодательных органах регионов - 3 091 из 4 073. КПРФ принадлежит 390 мандатов, СР - 181, ЛДПР - 174, прочим партиям - 237.

В представительных органах муниципальных образований присутствие единороссов еще больше - 84% (131 994 из 157 182 мандатов). "И от каждого единого дня голосования оно растет. Хорошо это или плохо - не знаю, но коллегам из других партий, безусловно, стоит сделать выводы, их присутствие сокращается, конкуренция ослабевает, интерес к муниципальным выборам падает", - отметил Якушев.

Он отметил, что как правило кандидаты от ЕР на муниципальных выборах соперничают не с представителями других партий, а с самовыдвиженцами - людьми, которые пока не ассоциируют себя ни с одной политической силой. "Но практика показывает, что позже многие из них входят в нашу фракцию и нередко вступают в партию", - заключил он.