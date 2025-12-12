ЕР призвала россиян подключиться к формированию программы к выборам в Госдуму

Каждый проект и решение, отраженные в документе, должны стать шагом к "общей Победе", заявили в партии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" призвала россиян принять участие в формировании народной программы, с которой партия планирует идти на выборы в Государственную думу в 2026 году. Об этом говорится в обращении, принятом генсоветом партии.

В документе отмечается, что программа будет основываться на предложениях жителей всех регионов страны. "Она - план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны", - говорится в обращении.

Подчеркивается, что каждый проект и решение, отраженные в документе, должны стать шагом к "общей Победе". Программа, как указано в обращении, должна быть "не набором обещаний, а планом построения будущего". Партия призвала граждан присоединиться к работе над программой. "Этот диалог станет основой реальной государственной политики", - говорится в обращении.

Также в документе подчеркивается, что "Единая Россия" видит своей задачей поддержку курса президента РФ и реализацию инициатив в сфере народосбережения, укрепления армии и флота, защиты традиционных ценностей, социального развития и технологического лидерства.

"Сейчас Россия с оружием в руках защищает национальные интересы и право самостоятельно решать свою судьбу. Мы не позволим тем, кто хочет столкнуть нашу страну с пути укрепления и развития, как в конце прошлого века, добиться своего. В таких условиях объединяющая роль партии только усилилась", - говорится в обращении.