Медведев: ЕР в 2025 году обеспечила принятие 17 законов о поддержке бойцов СВО

В том числе в рамках инициатив бойцам был предоставлен бесплатный проезд до места прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, право на бесплатное повторное среднее профессиональное образование, сообщил председатель партии

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" в 2025 году обеспечила принятие 17 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Об этом сообщил на заседании генерального совета ЕР председатель партии Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в 2025 году фракция "Единая Россия" в Госдуме внесла 248 законодательных инициатив, большая часть которых принималась в рамках народной программы. Как напомнил Медведев, программа партии в 2021 году формировалась на основе предложений граждан и поэтому получила название народной. Медведев добавил, что программа не является догмой - "судьбоносные изменения в жизни страны и экономики вносят в нее свои коррективы".

"Главное подтверждение тому - это забота об участниках спецоперации и их семьях. Партия дополнила народную программу соответствующим разделом после начала СВО. В этом году обеспечила принятие 17 законов, которые эту поддержку усиливают", - отметил Медведев.

В том числе в рамках инициатив бойцам был предоставлен бесплатный проезд до места прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, право на бесплатное повторное среднее профессиональное образование. "Кроме того, принят закон о поддержке некоммерческих организаций, которые содействуют социальной и психологической реабилитации и профессиональной переподготовке участников специальной военной операции, а также их близких", - подвел итог председатель партии.