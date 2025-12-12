МИД РФ: БРИКС удалось добиться прогресса по ключевым направлениям сотрудничества

За 2025 год было проведено свыше 260 мероприятий в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая саммит БРИКС и около 20 встреч на министерском уровне, отметили в российском дипведомстве

Здание МИД РФ © Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков принял участие в завершающей бразильское председательство встрече шерп и су-шерп стран объединения, состоявшейся 11-12 декабря в Бразилиа. Как сообщили в российском дипведомстве, в ходе заседания были подведены итоги года и констатирован прогресс по ключевым направлениям сотрудничества.

"За год проведено свыше 260 мероприятий в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая саммит БРИКС и около 20 встреч на министерском уровне, - сказано в сообщении. - Отмечены вклад бразильского председательства в обеспечение преемственности стратегического партнерства БРИКС и достигнутый прогресс по основным направлениям работы объединения - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты".

В МИД указали на достижения года: запуск партнерства БРИКС по искоренению социально обусловленных заболеваний, принятие лидерских заявлений по климатическому финансированию и по глобальному управлению в сфере искусственного интеллекта. Дополнительную динамику, как отмечатся, получило взаимодействие в областях энергетики, здравоохранения, транспорта, науки и инноваций. Также продолжен диалог по инициативам российского председательства 2024 года, включая создание независимой расчетной инфраструктуры, инвестиционной платформы и зерновой биржи БРИКС.

В ходе заседания участники уделили пристальное внимание вопросам институционального развития объединения и повышению эффективности механизмов сотрудничества.

Приоритеты Индии

Как следует из сообщения МИД РФ, на заседании идийские партнеры обозначили основные приоритеты своего председательства в 2026 году. В частности, планируется сфокусироваться на укреплении многосторонности, реформировании институтов глобального управления, обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, стимулировании инноваций и технологической кооперации, а также на борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, бедностью и изменением климата.

Кроме того, в рамках встречи состоялась отдельная сессия с участием делегаций государств - партнеров БРИКС. Участники обсудили перспективы взаимодействия в рамках расширенных форматов, а также возможности для укрепления солидарности на международных площадках в целях повышения роли стран мирового большинства в принятии решений по ключевым вопросам международной повестки, включая устойчивое развитие и совершенствование многосторонних институтов.