Медведев призвал единороссов готовиться к более сложным временам

Председатель "Единой России" отметил, что результаты партии на последних выборах обусловлены высоким уровнем консолидации общества вокруг идеи достижения целей специальной военной операции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России", заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания генсовета партии призвал готовиться к более сложным временам. По его словам, результаты партии на последних выборах обусловлены высоким уровнем консолидации общества вокруг идеи достижения целей специальной военной операции, но впереди - более сложный этап.

"Те результаты, которые были достигнуты на едином дне голосования, очень впечатляющие, наверное, лучшие за последнее время. Мы с вами все-таки занимаемся реальной политикой и понимаем, в каких условиях сейчас существует наша страна. Эти результаты - отражение консолидации нашей страны вокруг целей специальной военной операции, фигуры президента страны, партийных приоритетов, которые мы с вами определили", - сказал политик.

"В будущем нужно готовиться к более сложным временам. И все это должны осознавать. Прошу это иметь в виду", - призвал Медведев.