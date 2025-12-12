МИД РФ выразил обеспокоенность очередной эскалацией в восточных провинциях ДРК

Россия призвала все стороны вернуться к политическому урегулированию

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия обеспокоена очередной эскалацией в Демократической Республике Конго (ДРК), призывает все стороны вернуться к политическому урегулированию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринимают сообщения об очередной эскалации в восточных провинциях Демократической Республики Конго", - указали в российском дипведомстве.

"Россия призывает вовлеченные в кризисную ситуацию стороны вернуться к политическому урегулированию в соответствии с взятыми ранее на себя обязательствами в рамках существующих переговорных площадок", - добавили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, сотни тысяч жителей восточных территорий ДРК "остаются заложниками непрекращающихся боевых действий, растет число беженцев и временно перемещенных лиц". "Москва поддерживает усилия африканского сообщества по поиску путей разблокирования кризиса на востоке ДРК на основе принципа "африканским проблемам - африканские решения", - подчеркнули в МИД РФ.