Путин в Туркменистане посетил концерт в честь Дня нейтралитета страны

Президент России прибыл в страну 11 декабря для участия в Форуме международного мира и доверия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Туркменистан посетил концерт в честь Международного дня нейтралитета страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

12 декабря Туркмения празднует 30-летие провозглашения нейтралитета. Президент РФ участвует в праздничных мероприятиях, приуроченных к этой дате. Днем он также встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

"Президент России посетил праздничный концерт, посвященный Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана", - сказано в сообщении.

Путин прибыл в страну 11 декабря для участия в Форуме международного мира и доверия. Помимо этого, он провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, среди которых президент Турции Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Ирака Абдель Латиф Рашид и премьер-министром Пакистана Шахбаз Шариф.