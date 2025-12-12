Визит Путина в Туркмению завершен

Президент РФ провел несколько двусторонних встреч, в том числе с лидерами Турции, Ирана, Ирака и Пакистана

© Kremlin.ru

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин завершил двухдневный визит в Туркмению. Пресс-служба Кремля распространила кадры, как российский лидер садится в президентский борт в аэропорту Ашхабада.

Путин прибыл в страну 11 декабря для участия в Форуме международного мира и доверия. Помимо этого, он провел несколько двусторонних встреч, в том числе с лидерами Турции, Ирана, Ирака и Пакистана.

Президент РФ также принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к отмечаемому 12 декабря в Туркмении 30-летию провозглашения нейтралитета.