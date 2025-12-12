Посол России отверг обвинения ФРГ в причастности структур РФ к кибератаке на DFS

Сергей Нечаев назвал бездоказательными и нелепыми заявления о якобы хакерской атаке на Германскую службу управления воздушным движением

Посол России в Германии Сергей Нечаев © Кристина Зоркина/ ТАСС

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг как бездоказательные и нелепые обвинения германской стороны в причастности российских госструктур к кибератаке на Германскую службу управления воздушным движением и к якобы попыткам оказать влияние на результаты выборов в Бундестаг (парламент ФРГ), состоявшихся 23 февраля 2025 года. Об этом говорится в комментарии российского диппредставительства.

"12 декабря 2025 года посол России в Германии С. Ю. Нечаев был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной причастностью хакерской группы APT28 (Fancy Bear) к кибератаке на Германскую службу управления воздушным движением (DFS), а также якобы имевшими место попытками группировки Storm 1516 оказать влияние на результаты выборов в Бундестаг ФРГ в феврале 2025 года путем распространения дезинформации. Утверждалось, будто указанные группировки подконтрольны российским госструктурам, в частности ГРУ", - отметили в посольстве России. Как указали в диппредставительстве, было "заявлено, что данные акции направлены против интересов безопасности Германии и ее партнеров, а также усилий ФРГ по поддержке Украины".

"Посол России категорически отверг обвинения в причастности российских госструктур к указанным случаям и деятельности хакерских группировок в целом как бездоказательные, необоснованные и нелепые. Охарактеризовал демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений и разрушение российско-германских отношений", - констатировали в посольстве России.