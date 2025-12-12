Захарова: враги РФ могут использовать дело Долиной, чтобы рассорить россиян

В борьбе за права человека важно не дойти до расчеловечивания, подчеркнула официальный представитель МИД

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Дело певицы Ларисы Долиной может использоваться недругами России как повод к столкновению общества внутри страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги, - сказала Захарова журналистам. - Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей".

Дипломат отметила, что в связи с делом Долиной понимает эмоции со всех сторон. "Потому что действительно задета одна из самых чувствительных тем, связанных даже не только с недвижимостью, а с жильем, с тем, что составляет для каждого человека свой такой ближний круг, - обратила внимание Захарова. - Это и про семью, это и про поколение, это и про работу, про труд, про те деньги, которые ты зарабатываешь. Это не просто материальная составляющая, это часть твоей и нашей жизни. Тем более в нашей стране дом, семья, квартира всегда - это такие вещи, наверное, системообразующие. Но я предлагаю чуть отойти от того взгляда, который сформировался. Мы говорим сейчас о том, что против нашей страны ведется гибридная война. Ведь она поэтому и называется гибридной, потому что ведется совершенно с других, иных позиций". В этой связи Захарова подчеркнула важность угрозы телефонного терроризма, целью которого является дестабилизация общества.

"Нет никаких сомнений, что Верховный суд со всей серьезностью подойдет к рассмотрению этого вопроса, потому что это случай не единичный и порожденный был не только этим кейсом", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Ответ на вызов

По ее словам, в борьбе за права человека важно не дойти до расчеловечивания.

Враги России, отметила Захарова, пытаются стравить людей. "В этом смысле они, очевидно, будут идти и не останавливаться на этом своем совершенно разрушительном пути, - сказала дипломат. - Мы должны видеть всю глубину этого вопроса, не только эмоциональную составляющую, а мы должны понимать, что это часть того, что нам было подброшено. И мы как сообщество, как общество, как народ, как все ветви власти должны на этот вызов, который связан не только с одним случаем, а со многими случаями, дать ответ".

О деле

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.