Захарова пошутила о древнейших профессиях на премии Дзена

Официальный представитель МИД России напомнила высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об умении договариваться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на премии Дзена "Люди слова" рассказала об известной в журналистских кругах шутке министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Мы [дипломаты] претендуем на звание древнейшей профессии, потому что, как говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, даже для того, о чем вы подумали, тоже надо уметь договариваться", - пошутила Захарова.