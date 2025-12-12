Дмитриев сравнил борющегося с евробюрократами Орбана с Джоном Сноу

Премьер-министр Венгрии борется за сокращение миграции, повышение конкурентоспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира, отметил специальный представитель президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с центральным персонажем американского фэнтезийного телесериала "Игра Престолов" Джоном Сноу, добавив, что тот защищает правовую и финансовую систему от евробюрократов.

"Венгерский премьер-министр [Виктор] Орбан в образе Джона Сноу из "Игры престолов" защищает правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократических милитаристов Евросоюза - борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентоспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира", - написал он в X на английском языке, добавив к публикации видео с отрывком из сериала.

Как уточнил Дмитриев, помощь уже идет, объяснив это исковым заявлением Банка России в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков.

Он также отмечал серьезность последствий для Евросоюза от возможного решения бессрочно заморозить российские активы. По его словам, Орбан подчеркивает незаконные действия ЕС, которые подрывают всю западную правовую и финансовую систему и будут иметь для Европы еще более серьезные последствия, чем "уничтожающая цивилизацию цензура, массовая миграция, преступность среди мигрантов и бюрократическая глупость".

Ранее премьер-министр Венгрии в посте в X отметил, что возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в Европе нанесет непоправимый ущерб Евросоюзу.

Заморозка российских активов

Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия сопротивляется этому решению, требуя от всех стран ЕС юридически обязывающих гарантий, что они компенсируют финансовые потери королевства от ответных мер России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.