Картаполов: Европа становится обузой для США

Глава комитета Госдумы по обороне считает, что нынешний ЕС не интересует Соединенные Штаты ни в виде союзника, ни в виде рынка сбыта

Редакция сайта ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. США сейчас не нуждаются в Европе ни в качестве союзника, ни в качестве рынка сбыта. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отметив, что ЕС становится для американцев обузой.

"Соединенным Штатам нынешняя Европа не нужна ни в виде союзника, ни в виде рынка сбыта. По большому счету, она становится для них обузой со своими догматичными убеждениями, со своими идиотскими призывами к победе Зеленского", - сказал депутат.

Картаполов обратил внимание, что в мире происходят изменения, в том числе образуются новые центры силы, при этом Европа не является одним из них. "Она даже рискует потерять место сателлита Соединенных Штатов", - добавил депутат.