Картаполов: Европу ждет беда, если она не выработает суверенную политику

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что США осознают геополитические изменения в мире и реагируют на них

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Европа должна выработать собственную политическую позицию, иначе ее ждет реальная беда. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Европа долгие годы привыкла оставаться в фарватере именно американской политики. И им сегодня крайне сложно выработать что-то свое. Это, безусловно, трагедия для народов, которые населяют европейские государства, но это непреложный факт. И если сегодня европейские лидеры ничего не сделают в этом направлении, то их ждет реальная беда", - сказал Картаполов.

Вместе с тем он обратил внимание, что США осознают геополитические изменения в мире и соответствующим образом на них реагируют.