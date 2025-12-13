Лавров: российско-мексиканские отношения характеризуются зрелостью

Такое заявления глава МИД России сделал по случаю 135-летия установления дипломатических связей между государствами

МЕХИКО, 13 декабря. /ТАСС/. Российско-мексиканские отношения на современном этапе отличаются зрелостью и самодостаточностью и ориентированы на будущее. Об этом говорится в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес его мексиканского коллеги Роберто Веласко по случаю 135-летия установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой.

"На современном этапе российско-мексиканские отношения характеризуются зрелостью и самодостаточностью, не зависят от внешней конъюнктуры и полностью ориентированы на будущее", - приводят слова Лаврова в посольстве России в Мехико на своей странице в Х.

Министр напомнил, что "курс, взятый в конце позапрошлого века на поступательное и многоплановое сближение, основанное на взаимном уважении и равенстве, стал результатом взаимной симпатии народов обеих стран".

"Это подтверждает твердую нацеленность на развитие конструктивного политического диалога, а также на расширение торгово-экономических, научных и академических, культурных и гуманитарных связей", - отметил глава МИД РФ.

Временно исполняющий обязанности главы МИД Мексики Роберто Веласко в ответном послании указал, что "за последние десятилетия народы России и Мексики сумели выстроить плодотворное сотрудничество в сферах, имеющих важное значение для обоих государств".

"В этой связи ключевым фактором стала приверженность России и Мексики основополагающим принципам системы международных отношений, включая взаимное уважение, невмешательство во внутренние дела и право народов на самоопределение", - добавил Веласко.