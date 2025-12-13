Захарова: западные политики связаны с Зеленским коррупцией

Глава киевского режима шантажирует их по параметрам украинского урегулирования и вопросу выборов, уверена официальный представитель МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Западные политики связаны с Владимиром Зеленским коррупцией, и он их шантажирует по параметрам украинского урегулирования и вопросу выборов. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть - и по форме реализации, и по идеологии - привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада", - сказала дипломат.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ отмечала, что Зеленскому не нужны выборы на Украине. По ее словам, Зеленский хочет добиться от Запада "выборов самого себя".