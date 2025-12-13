ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ГД рассмотрит ограничения для скрывающихся за рубежом преступников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что предлагаемые меры будут включать приостановку регистрации прав на недвижимость в России
07:13
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроекты в отношении лиц, покинувших Россию и осужденных за совершение преступлений и некоторых административных правонарушений против РФ, предлагается ввести дополнительные временные ограничительные меры. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

Володин уточнил, что предлагаемые меры будут включать приостановку регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом управления транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Решение о применении этих ограничительных мер будет приниматься Генеральной прокуратурой РФ, на сайте ведомства предлагается публично размещать список лиц, подпавших под ограничения. В список включены лица, признанные виновными в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, призывах к нарушению территориальной целостности страны или к введению против нее санкций, и скрывающиеся от правосудия за рубежом. Это также иностранные агенты, не соблюдающие российское законодательство.

Володин подчеркнул, что, "даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия". 

